Amália é muito mais que um espumante: “É uma homenagem materna em forma de vinho”

A Casa do Vinho em São Joaquim tem muito produtos interessantes quando se trata da arte vinífera de concentração de garrafas e diversos rótulos nacionais e importados, mas talvez nenhum rótulo seja tão aclamado como a da Família de Espumantes Amália.

Vilson Borges, o idealizador da Casa do Vinho dedicou um vinho feito exclusivamente para homenagear sua mãe, Amália da Silva Borges, que juntamente com os seus irmãos Geci, Celso, Ondida, Nilza, Nilva e Almira, ensinou a viver e a sonhar grande. Vilson desejava erguer uma homenagem viva à mãe e celebrar a vida – então as bolhas do espumante seria o foco mais significativo. E havia tanto amor fraternal no esforço e elaboração do vinho que o espumante Amália é um dos maiores sucessos de venda da Casa do Vinho hoje.

Amália da Silva Borges faleceu em 2008 aos 72 anos deixando um legado aos filhos e netos e hoje é homenageada através dos mais intensos espumantes da Casa do Vinho em São Joaquim.

“Amália era uma pessoa incrível, sempre disposta a ajudar os filhos e um verdadeiro orgulho para a família”

Hoje, o Espumante Amália é feita a partir de um Sauvignon Blanc elaborado pelo processo de champenoise com a coloração amarelo-dourada e com um perlage que demonstra borbulhas fina e ativas, o aroma revela sutilezas dos florais e frutados em meio a especiarias e amêndoas.

O segundo da linha é um Moscato Giallo elaborado pelo processo asti apresentando cor amarelo-palha com aroma intenso de flores brancas e com um perlage muito fina com acidez equilibrada.

E o terceiro Amália utiliza a variedade italiana Glera (Prosecco) resultando em um Rosé Demi-sec elaborado pelo método Charmat apresentando a coloração cor de rosa intenso, com borbulhas intenses e finas como a principal característica da perlage. Já o aromo lembra as frutas maduras e flores vermelhas.