Governador Carlos Moisés autoriza chamamento de 327 policiais penais

O quadro da Polícia Penal catarinense irá receber um importante reforço. O ato de nomeação de mais 327 policiais penais está previsto para ser publicado nesta segunda-feira 4, no Diário Oficial do Estado. O chamamento destes profissionais foi definido na última terça-feira, 29, em reunião com a equipe das secretarias de Estado da Fazenda, Administração e Administração Prisional.

“Com essa nomeação damos mais um passo importante na recomposição das forças de segurança de Santa Catarina. Iremos reforçar o efetivo direto da Polícia Penal catarinense, criada por emenda constitucional em dezembro de 2020”, disse o governador Carlos Moisés.

Somente em 2020, o Governo do Estado chamou 3.228 novos profissionais, remanescentes de concursos anteriores, para compor o efetivo de importantes áreas, como Fazenda, Saúde, Segurança e Educação.

Policiais penais

Os candidatos chamados foram aprovados no concurso Público (Edital 01/2019/SAP/SC) realizado pela Secretaria da Administração Prisional e Socioeducativa. Eles terão 30 dias para tomar posse, mediante a apresentação dos documentos solicitados no edital.

Importante destacar que o exame médico – que junto com os demais documentos será enviado à Perícia Médica – deverá ser realizado e apresentado após a publicação dos atos, portanto com data igual ou posterior ao dia 4 de janeiro de 2021.

Dúvidas poderão ser esclarecidas junto à Secretaria da Administração Prisional por meio dos seguintes canais: telefones (48) 3664 5871/ (48) 3664 5875 ou pelo e-mail duvidasconcurso@sap.sc.gov.br.

Por Krislei Oechsler

Assessoria de Imprensa Secretaria de Estado da Administração – SEA