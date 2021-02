Renovação da frota – São Joaquim tem agora mais dois novos ônibus escolares  

O Município de São Joaquim recebeu recentemente dois novos ônibus escolares que irão garantir o conforto e a segurança no caminho de dezenas de alunos de casa para a escola entre as localidades de Estância de Meio e Santa Isabel.

É com esse objetivo que a Prefeitura de São Joaquim correu atrás e viabilizou as aquisições de novos veículos para atender aos alunos do interior do município.

Entre os novos veículos que integram a frota da educação estão 01 ônibus Iveco 2021 ORE 3 no valor de cerca de 242 mil e 01 ônibus Iveco 2021 ORE 1 no valor de cerca de 193 mil, todos adquiridos através de emenda parlamentar com contrapartida do município de São Joaquim.

Todos os veículos são equipados com dispositivos de acessibilidade e seguem padrões de qualidade e segurança estipulados pelo FNDE em parceria com o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

“O município de São Joaquim hoje está com sua frota renovada, para atender nossos alunos e levando com qualidade neste retorno às aulas, quero agradecer o apoio do Ministério da Educação, aos parlamentares e o Secretário Fabiano Padilha, um grande trabalho para fomentar a educação que é o pilar do desenvolvimento da nossa cidade”, destacou o prefeito Giovani Nunes.

Características do novos ônibus escolares

Ônibus Rural Escolar – ORE 3: ônibus com comprimento total máximo de 11.000mm, capacidade de carga útil líquida de no mínimo 4.000kg, comportando transportar 44 (quarenta e quatro) passageiros adultos sentados ou 59 (cinquenta e nove) estudantes sentados, e podendo ser equipado com plataforma elevatória veicular.

Ônibus Rural Escolar – ORE 1: ônibus com comprimento total máximo de 7.000mm, capacidade de carga útil líquida de no mínimo 2.000kg, comportando transportar 23 (vinte e três) passageiros adultos sentados ou 29 (vinte e nove) estudantes sentados, e podendo ser equipado com plataforma elevatória veicular.

Por Assessoria de Comunicação – Prefeitura Municipal de São Joaquim