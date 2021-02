Operação Maserati: Gaeco, PRF e forças de Segurança de SC deflagram megaoperação contra facção criminosa

O Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Civil de SC e as forças de segurança de seis estados deflagraram uma megaoperação contra facção criminosa nesta quinta-feira, 25. Estão sendo cumpridos 284 mandados, sendo 142 de prisões e 142 de busca e apreensão.

Estão na rua mais de 400 policiais – civis, militares e rodoviários federais -, servidores do Instituto Geral de Perícias e policiais penais do Departamento de Administração Prisional.

O Gaeco identificou que a facção criminosa tinha como objetivo primordial a expansão da atuação no Estado de Santa Catarina, com foco na região de fronteira entre as cidades de São Miguel do Oeste, Chapecó e Dionísio Cerqueira. Assim como na região de Joinville, em razão da proximidade dos Portos de Santa Catarina e Paraná.

Mais informações durante entrevista coletiva, às 15h30, pelo canais do Youtube do MPSC e da Polícia Civil de SC.

Fonte: MPSC