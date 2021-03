Polícia Civil de São Joaquim prende cinco pessoas envolvidas no tráfico de drogas

A Polícia Civil de Santa Catarina por meio da DIC São Joaquim, com apoio DPCO São Joaquim, DPCAMI, Dpco Urubici, DPMu’s Urupema e Bom Jardim da Serra, Canil k9-08 da DIC Lages e Polícia Militar cumpriu 04 mandados de prisão, 06 mandados de busca e apreensão, resultando em 05 indivíduos presos por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo.

Durantes as buscas foram encontradas aproximadamente 90g de cocaína, um revólver calibre .38 juntamente com 40 munições, uma pistola calibre .380 juntamente com 30 munições, duas balanças de precisão, aparelhos celulares e um notebook.

Trata-se de investigação ainda em andamento sendo cada um dos investigados os principais traficantes dos bairros em que residiam. Grupo organizado e dividido no intuito de dominar o tráfico de drogas em São Joaquim.

Com apoio da DIC Palhoça foi dado cumprimento ao mandado de busca e apreensão na residência do líder/fornecedor do grupo. Os presos foram conduzidos ao Presídio Masculino de Lages.

Com informações da Polícia Civil de São Joaquim