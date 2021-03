Polícia Militar de São Joaquim fecha bar que descumpriu decreto de LockDown estadual

A Polícia Militar de São Joaquim foi acionada no último domingo (07), durante o LockDown estadual, para atender uma ocorrência de aglomeração. Ao chegar ao local, a guarnição PM constatou que o Caribe´s Bar na Avenida Horácio Dutra, Bairro São José, estava aberto e com cerca de 18 pessoas no seu interior, todos sem máscaras e desrespeitando a distância mínima de 1,5m entre elas.

Foi realizado abordagem das pessoas e fiscalização voltada às medidas de prevenção e enfrentamento à COVID-19, sendo lavrado termo circunstanciado em desfavor do proprietário, e fechado o estabelecimento imediatamente.

A Polícia Militar de Santa Catarina ressalta a importância de mantermos o distanciamento social, evitando aglomerações e festas, para diminuir a circulação do vírus na comunidade. Viu uma aglomeração ou festa clandestina denuncie para a Polícia através do fone 190 ou acione a Vigilância Sanitária pelo fone 49 3233-2234.