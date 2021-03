Villa Francioni suspende toda programação da Vindima 2021

A Villa Francioni decidiu suspender toda a programação da Vindima 2021, que estava prevista para acontecer nos finais de semana do mês de março. A decisão visa levar em conta o Decreto nº 1.172, publicado semana passada pelo Governador Carlos Moisés, por conta do quadro grave da COVID-19 no Estado.

A vinícola aguarda um momento mais seguro para poder realizar a programação festiva, ao mesmo tempo que informa que manterá, com os rígidos cuidados, as atividades da loja e de visitações durante a semana.

Ressaltamos que as vendas online seguem sendo realizadas pelos fones (49) 99815-5600 e (49) 99150-6459 ou nos e-mails televendas@villafrancioni.com.br e televendas2@villafrancioni.com.br. Para falar com a loja, os contatos são: (49) 99983-1018, ou eventos@villafrancioni.com.br e villafrancioni@villafrancioni.com.br. Já os contatos com o comercial são: (49) 99983-1003 ou comercial.1@villafrancioni.com.br.