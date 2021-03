Carreta tomba na SC-114 próximo ao trevo de Santa Isabel em São Joaquim

Com informações do 10°Grupo de Polícia Militar Rodoviária – Painel – SC

ACIDENTE COM DANOS MATERIAIS

O fato ocorreu por volta das 17h45min do dia 11/03/2021, na rodovia SC-114, Km 286,450, (próximo ao trevo de entrada para Santa Isabel) no município de São Joaquim -SC. Trata-se de acidente de trânsito do tipo saída de pista seguida de tombamento, envolvendo o caminhão trator VW/25.370 CLM 6X2 emplacado em Itajaí – SC, tracionando o Semi-Reboque SR/FACCHINI SRF PC, também de Itajaí – SC, com condutor de 39 anos de idade. O condutor do VW/25.370 CLM 6X2 nada sofreu.

O acidente ocorreu provavelmente devido a defeito mecânico que ocasionou falta de freios. Foi ofertado o teste de eltilometro ao condutor o qual não apresentou sinais de ter ingerido bebida alcoólica. A ocorrência atendida pela Guarnição do P10.