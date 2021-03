Familiares se emocionam ao se comunicar com pacientes na ala do Covid-19 em São Joaquim

Foi sensacional o momento emotivo proporcionado pelo Hospital Sagrado Coração de Jesus que permitiu que filhos e esposas se comunicassem com os pais e maridos internados na ala do COVID em São Joaquim.

A equipe de enfermagem levou os pacientes até a janela para poderem se comunicar, através de gestos, com os seu familiares. Não deu para segurar as lágrimas e as filhas choraram ao ver a mãe, a esposa se emocionou ao ver o marido acenando pela janela em um sinal de fé e esperança.

Veja o vídeo emocionante:

-“Eu te amo minha mãe, vai ficar tudo bem, a senhora vai ser dessa… Eu tenho fé em Deus e a senhora vai sair dessa minha mãe… Eu te amo… Eu te amo” Clamou um filha pelo telefone.

Para os pacientes acamados, que não puderam ir até a janela, o Hospital providenciou uma chamada em vídeo, uma auxiliar de cozinha foi quem fez todo o trabalho para levar um celular até o leito e efetuou as chamadas para as filhas que aguardavam ansiosas no hall de entrada.

Para a Superintendente do Hospital Agna Schelesting, foi emocionante poder acompanhar essa ação que o Hospital proporcionou aos familiares. Ninguém pode entrar na ala para fazer visitas e as informações só são passadas diariamente através de um boletim médico, e é muito angustiante ficar dias sem poder ver realmente como está a situação de seu ente querido, por isso essa ação do hospital mostrou uma forma de aproximar mais as pessoas, mesmo estando no leito do COVID-19.