Com apoio do CRMV-SC, falso médico-veterinário é identificado em Santa Catarina

Dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos ontem (24) em um pet shop e em uma residência no Centro de Tubarão. A operação foi coordenada pela Divisão de Crimes Ambientais da Polícia Civil de Tubarão, com apoio do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Santa Catarina e da Vigilância Sanitária. A equipe de policiais realizou apurações preliminares e identificou um homem que, sem a devida formação acadêmica, estaria prescrevendo e aplicando medicamentos e vacinas em animais domésticos na cidade.

Diante das apurações iniciais e do fato de o suspeito já possuir passagens policiais pelos mesmos fatos, foi representado por busca e apreensão domiciliar no local de trabalho e na casa dele. Foram apreendidos diversos medicamentos, seringas, carteiras de vacinação e outros objetos que comprovam a atividade ilícita.

Conforme as constatações, o suspeito responderá por maus tratos a animais e exercício ilegal da profissão.

O CRMV-SC ORIENTA QUE:

Qualquer procedimento veterinário feito por alguém que não seja da área, desde prescrição de receita, consulta, exames e até mesmo cirurgia, deve ser denunciado com Boletim de Ocorrência em Delegacia de Polícia.

Os Conselhos Profissionais de Medicina Veterinária possuem poder de polícia específico para profissionais e empresas registrados na autarquia. Não podem agir diretamente nas denúncias relacionadas sobre a atuação de falsários, mas podem encaminhar estas denúncias aos órgãos competentes como Ministério Público e Polícia Civil.

Praticar ilegalmente a Medicina Veterinária é considerada uma contravenção penal, com pena de 15 dias a três meses de prisão, ou multa.

Os CRMV´S existem para garantir a segurança da população em relação aos produtos e serviços ligados à Medicina Veterinária e Zootecnia.

Portanto, a competência do CRMV-SC é fiscalizar e apurar as denúncias relacionadas a profissionais registrados.

Com informações da Redação do Sul Agora