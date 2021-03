Colhido antes do tempo permitido – Polícia faz apreensão de mais de 40 pinhas de Pinhão

A Polícia Militar Ambiental (PMA) lavrará auto de infração em desfavor dos envolvidos pelo crime de transporte de pinhão em período de defeso, cinco homens foram abordados pela guarnição da Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (ROCAM) durante o fim de semana.

Após recebimento de denúncia via 190, a ROCAM deslocou até o endereço informado, na cidade de Lages e realizou a abordagem de dois veículos e cinco ocupantes, onde ao realizar busca veicular foi encontrado no porta mala de um dos veículos 40 pinhas e no outro veiculo aproximadamente 4 quilos de pinhões debulhado além de falhas de pinhão que estavam no interior do veículo.

Diante dos fatos o material foi apreendido e entregue na sede da PMA, que fará o procedimento cabível e a destinação do material apreendido.

Lembrando: O período de defeso do Pinhão é regulamentado pela LEI Nº 15.457, de 17 de janeiro de 2011. E fica proibida a colheita de pinhão antes do dia 1º de abril, sendo proibido, ainda, antes desta data, seu transporte e comercialização. A proibição se aplica inclusive ao pinhão destinado para sementeiras, assim como para alimento.

Com informações da Polícia Ambiental