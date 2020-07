ALERTA COVID-19! Ocupação de UTI na Serra Catarinense chega a 100%

É praticamente assustador o número crescente de coronavírus na Serra Catarinense, São Joaquim obteve um salto para 33 casos confirmados e Lages praticamente 600 casos confirmados e um número também progressivo nos outros municípios da Serra que já contabiliza 06 mortos por COVID-19.

Tudo isso fez com que a capacidade de leitos de UTI chegassem a 100% na Serra Catarinense (nenhuma cidade na Serra, além de Lages possui leitos de UTI’s – Os hospitais de Lages é os que atendem a toda região) e agora estamos diante de uma linha tênue que pode deixar a Serra Catarinense similar com os fatos ocorridos na Itália, onde a superlotação dos leitos de UTI’s provocou o colapso do sistema de saúde resultando em milhares de mortes.

Em meio a todo esse caos, ocasionado pela pandemia e pelas pessoas que não tomam os devidos cuidados exite ainda uma ocorrência preocupante na Serra Catarinense, já que as doenças respiratórias aumentam nos meses de inverno deixando a situação ainda mais dramática.

Veja os dados divulgados pela Prefeitura de Lages em relação a UTI’s na Serra Catarinense:

Em ITAJAÍ onde o foco do coronavírus está em escala altíssima a Prefeitura adotou até medidas similares as dos Estados Unidos e países Europeus: