Policial tem traumatismo craniano ao perseguir ladrão em telhado de Supermercado em São Joaquim

Um fato profundamente estarrecedor acabou por acontecer a um jovem policial, de Lages, que prestava serviço em São Joaquim quando o alarme de um supermecardo foi acionado na madrugada desta terça (20) em frente a praça do Clube Astréa.

Segundo relatos de testemunhas, a Polícia Militar foi acionada após o alarme disparar e foram ao encontro e dois ladrões que estavam efetuando furto no mesmo supermercado pela terceira vez consecutiva.

Ao serem apanhados pelos policiais, os meliantes empreenderam em fuga pelo telhado do Supermercado, um dos policiais foi perseguir o ladrão no momento em que uma parte do telhado desabou.

O militar caiu sobre uma gôndola antes de cair ferido no chão. Um dos ladrões foi preso, segundo informações, era a terceira vez que a dupla furtava o supermercado, porém como eram menor de idade acabavam sendo liberados.

Entretanto, o rapaz capturado, natural do Rio Grande do Sul, havia completado recentemente 18 anos, fato este, que possibilitou sua prisão em flagrante, já o comparsa segue foragido.

O policial ferido, de 34 anos, foi encaminhado para o Hospital Sagrado Coração de Jesus em São Joaquim por volta das 4h22min da madrugada e mais tarde transferido para Lages com traumatismo craniano.

É notadamente lamentável o fato de um policial ficar ferido em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito em defesa do cidadão.