Raça Devon é destaque nos remates de outono em Santa Catarina

Leilões com pista limpa acompanham a valorização de terneiros e o bom momento da pecuária nacional

As raças Devon e Bravon fizeram bonito nas pistas, com boa comercialização nos leilões virtuais do último final de semana, em Santa Catarina.

Em Urubici, na região Serrana, 46% do total de animais ofertados no 1o Leilão Virtual de Terneiro(a), no dia 17, sábado, eram terneiros e cruzas Devon – e foram muito bem valorizados. O melhor preço Devon foi para o lote 39, de sete fêmeas, comercializadas por R$19,05. A média total dos machos, no remate, foi de R$15,50 e as fêmeas alcançaram R$16,77, recordes da temporada até então. O faturamento total dos 48 lotes ultrapassou os R$ 943 mil.

As expectativas foram superadas no domingo, dia 18, quando a média dos machos bateu os R$15,83 na 15ª Feira do Terneiro(a) de Anita Garibaldi, também na Serra Catarinense, que, pela primeira vez, foi em formato virtual. A média de fêmeas ficou em R$16,41, o que foi considerado um excelente resultado pelo presidente do Sindicato Rural do município, Wanderley Corona, também criador de Devon e Bravon. “As duas raças são muito procuradas e, nos leilões, estão atingindo ótimos preços”. Dos 56 lotes ofertados, 12 foram de Devon PO, dois da raça sintética Bravon e seis de cruzas. O total comercializado foi de R$1.423.680. Assim como em Urubici, O martelo esteve sob o comando do leiloeiro Delamar Macedo, da Camargo Agronegócios.

Fechando o domingo com chave de ouro, pista limpa também na 43ª Feira do Terneiro e da Terneira de Água Doce, na Região Oeste. Cerca de 900 animais, entre eles exemplares da Devon e cruzas Devon, movimentaram a pista do Parque de exposições Nova Vicenza. Os 92 lotes tiveram valor médio de R$14,84 para machos e R$14,62 para fêmeas. O leiloeiro Cândido Scholl comandou o evento, que ficou a cargo da Pampa Remates.

O diretor comercial da Associação Brasileira de Criadores de Devon e Bravon (ABCDB), Gilson Barreto Hoffmann, comemora o sucesso da temporada de outono. “O momento positivo que a pecuária de corte está vivendo também é resultado de muito trabalho e dedicação por parte dos criadores. Acreditamos que, em Santa Catarina, as raças Devon e Bravon vêm se destacando, em especial, graças ao programa Carne Devon Certificada, promovido pela Associação, que vem obtendo excelentes resultados para os produtores e agradando em cheio o consumidor”.

O próximo leilão virtual ocorre no dia 21, quarta-feira, quando acontece a 41ª Feira do Terneiro e Terneira de São Joaquim, diretamente do Parque Nacional da Maçã. A transmissão será pelo Lance Rural.