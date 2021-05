Governador Carlos Moisés convoca mais 213 policiais penais aprovados em concurso público

O governador Carlos Moisés e o secretário de Administração Prisional e Socioeducativa (SAP), Leandro Lima, anunciaram nesta quarta-feira, 12, a nomeação de mais 213 policiais penais aprovados no concurso Edital 001/2019, sendo 175 homens e 38 mulheres. Somados aos 327 nomeados em janeiro, a polícia penal catarinense está recebendo o incremento de 540 novos servidores somente em 2021.

A entrada destes policiais penais permitirá a ativação de três unidades prisionais em Tubarão, Joinville e São Cristóvão do Sul, que vão gerar 614 novas vagas. “Santa Catarina é referência nacional no sistema prisional. Esse chamamento reforça o compromisso do governo com a segurança pública, que está recebendo o maior investimento da história do Estado”, destacou o governador.

As novas unidades, já concluídas e que aguardavam efetivo para a abertura, atendem a diferentes regiões e necessidades do estado. Na Serra, será aberta a Unidade de Segurança Máxima de São Cristóvão do Sul, com 106 vagas. Para atender a demanda de vagas para condenados na região Sul, será inaugurada a Penitenciária Masculina de Tubarão, com 224 vagas. O Presídio Feminino de Joinville terá capacidade para receber 284 mulheres privadas de liberdade da região Norte.

“Buscamos superar o deficit de vagas, por isso a incorporação desses novos policiais penais é extremamente importante. A contratação destes novos servidores mostra o comprometimento do governador Carlos Moisés, não apenas com a recomposição do efetivo da Polícia Penal, mas em última instância com a segurança de todos os catarinenses”, ressaltou o secretário da SAP, Leandro Lima.

Importante destacar que das 600 vagas previstas no concurso ainda restam 60 que não serão nomeadas neste momento, em função da Lei Complementar 173/2020, que determinou as regras para a ajuda financeira a Estados e municípios por conta da pandemia de Covid-19. “Tão logo tenhamos possibilidade, chamaremos todos os aprovados, o que certamente vai contribuir para a melhoria da segurança pública como um todo”, acrescentou Carlos Moisés.

Por Jacqueline Iensen

Assessoria de Imprensa Secretaria da Administração Prisional e Socioeducativo (SAP)