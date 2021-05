PROTETORES AMBIENTAIS VISITAM CANIL E CAVALARIA EM LAGES

Os Protetores Ambientais em curso na sede da PMA em Lages visitaram essa semana a sede da Unidade de Policiamento com Cães (Canil) e a sede do Esquadrão de Polícia Montada (Cavalaria), ambas unidades especializadas pertencentes a Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC).

A saída a campo teve como objetivo apresentar aos alunos as diversas modalidades de policiamento desenvolvidas pela PMSC. Os alunos puderam conhecer um pouquinho da rotina de cada unidade e o preparo dos animais que auxiliam os policiais nas diversas ocorrências atendidas durante o turno de serviço.

Na oportunidade os alunos assistiram uma demonstração dos cães do Canil na busca de entorpecentes, busca de armas e abordagem a pessoas em atitude suspeita. Em seguida, os alunos conheceram os equinos que são utilizados pela Cavalaria, um pouco sobre padrões dos animais, cuidados, e finalizaram a atividade montando para um breve passeio.

O que mais marcou essa atividade é que para muitos dos alunos foi a primeira vez que montaram e acariciaram um equino. E também a primeira vez que tiveram contato com essas modalidades de policiamento.

As saídas a campo fazem parte do programa Protetor Ambiental e aprimoram o conhecimento dos alunos. O programa é desenvolvido em parceria com a empresa Klabin SA, patrocinadora das turmas.

Durante a saída foram mantidos as normas contra a propagação do Covid-19. Uso de máscaras, álcool em gel e distanciamento.

Fonte Polícia Militar Ambiental Lages