PMSC entrega arrecadação para a Campanha Cobertor Solidário

Terminou nesta terça-feira a Campanha Cobertor Solidário que teve o intuito de arrecadar cobertores, mantas e edredons, novos ou usados, higienizados, em bom estado e embalados para ajudar instituições e pessoas em situação de vulnerabilidade social em todo o Estado de Santa Catarina.

A Polícia Militar de Santa Catarina, que colocou todos os seus batalhões prestando apoio como pontos de coleta, realizou a entrega do que foi arrecadado. O comandante-geral da PMSC, coronel Dionei Tonet, participou da entrega de parte dos cobertores arrecadados, juntamente com a primeira-dama do Estado, Késia Martins da Silva, para a Rede Laço de Voluntariado.

Segundo Tonet, é importante que as pessoas continuem contribuindo com a campanha. “Estamos passando por um dos invernos mais severos dos últimos anos e através desta campanha podemos ajudar aqueles que mais precisam”, afirmou o comandante-geral.

Fonte PMSC