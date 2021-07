POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL REALIZA O PRIMEIRO TREINAMENTO DE ADJUNTO DE COMANDO

A Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC), por meio da sua unidade da Polícia Militar Ambiental (PMA), deu inicio na tarde desta quinta-feira, 15, ao 1º treinamento de Adjunto de Comando.

Esse é o 1º treinamento realizado pela instituição PMSC, e tem como objetivo repassar informações e conhecimentos acerca da função de adjunto de comando para os Sargentos e Subtenentes das unidades que passarão a exercer a função. Estão participando do treinamento 17 policiais militares sendo um deles da 12ª Região de Polícia Militar.

As atividades da função de adjunto de comando, do Policiamento Ambiental na Polícia Militar de Santa Catarina, iniciaram no ano de 2019 com a criação da função pelo 1˚ Batalhão de Polícia Militar Ambiental, sendo que a expansão da função para toda a PMA ocorreu em 2020. Por ocasião da implantação da função uma portaria própria regulou a atividade e impôs dentre outras situações a necessidade de curso específico para o desempenho das funções.

A aula inaugural aconteceu na sede da 1ª Companhia do 2º Batalhão de Polícia Militar Ambiental em Lages, e contou com a participação do Subcomandante-Geral da PMSC, Coronel Marcelo Pontes; do Comandante de Policiamento Militar Ambiental, Coronel Paulo Sérgio Souza; Comandante da 2ª Região de Polícia Militar, Coronel Newton Ayres Fernando dos Anjos e demais autoridades militares e alunos policiais militares matriculados no curso.

Durante a solenidade foram seguidas as orientações referentes aos cuidados atinentes a Covid-19.

Fonte: Polícia Militar Ambiental