PM prende estelionatários em menos de oito horas na Serra Catarinense

Um trabalho em conjunto entre PM e PRF, com apoio da Diretran de Lages, resultou na prisão de dois estelionatários que tentavam aplicar o golpe do bilhete, em Lages. O fato ocorreu na sexta-feira, 20, quando dois homens informaram a um idoso que estavam com um bilhete da quina premiado e que dividiriam com ele caso sacasse o valor de cinco mil reais como prova da existência de uma conta.

A ação não se consumou pois o idoso falou com sua filha sobre o fato e esta foi até a Base da PM no Calçadão de Lages para informar ao Policial Militar o ocorrido, sendo feita a pronta intervenção frustando a ação e evitando que a vítima entregasse o dinheiro. Os suspeitos observando a movimentação fugiram do local.

A Policia Militar de Lages em ato contínuo, iniciou as buscas utilizando o vídeo monitoramento urbano e o sistema de reconhecimento óptico – OCR, que com apoio da Diretran de Lages hoje está integrado com o sistema de estacionamento rotativo-, assim foi possível rastrear o veículo dos suspeitos e de forma integrada com a Polícia Rodoviária Federal acompanhar o deslocamento deles.

Após acompanhamento, os suspeitos foram abordados na BR 470, juntamente a outros dois homens, sendo posteriormente reconhecidos pela vítima.

Diante dos fatos, foram presos em flagrante e encaminhados para a Delegacia de Indaial e posteriormente ao presídio, onde ficarão a disposição da justiça. Um dos suspeitos possuía mais de dez passagens por estelionato.

Participaram da operação Policiais Militares de Lages, Blumenau, Indaial, da Polícia Rodoviaria Federal, ressaltando o apoio da Diretran de Lages na integração dos sistemas.

Fonte: Polícia Militar de Santa Catarina