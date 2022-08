Homem que arrastou namorada pelos cabelos e tentou matá-la com tesoura é condenada

Um homem foi condenado a pena de sete anos de reclusão em regime fechado, por tentativa de feminicídio, nesta quinta-feira (11).

Ele arrastou a namorada pelos cabelos por cerca de 100 metros, desferiu chutes, socos e golpes com uma tesoura de jardinagem. O crime ocorreu em dezembro de 2018, no bairro Morro do Posto.

De acordo com a denúncia, o fato se deu durante uma discussão por ciúmes da namorada e pelo sentimento de posse em relação à vítima. Motivação reconhecida pelos jurados como uma das qualificadoras da tentativa de homicídio- motivo torpe e feminicídio.