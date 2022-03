Falece aos 61 anos o ex-vereador Admir Nunes – O popular Lebrinha

A triste notícia que chega à comunidade joaquinense é que o ex-vereador Admir Nunes, o popular Lebrinha, faleceu na tarde desta sexta (18) na cidade de Lages após uma luta de meses contra uma insuficiência renal crônica.

Com 61 anos, Lebrinha trabalhava no ramo de vidraçaria sendo um personagem benquisto e popular diante da comunidade Joaquinense. Foi vereador pelo MDB entre 2017/2020. No último ano foi presidente da Câmara de Vereadores onde sofreu uma implacável e absurda perseguição política que culminou em sua cassação da presidência e perda de mandato. Lebrinha então travou uma batalha judicial e mais tarde, Poder Judiciário corrigiu a indecorosa atitude da Câmara de Vereadores e devolveu-lhe o mandato de Presidente e Vereador eleito por voto popular.

Ainda em 2020, Lebrinha desistiu da carreira política ao fim do mandato para apoiar o Vereador Dalton Nunes e continuou com seu trabalho na Vidraçaria Paulista em São Joaquim até adoecer e travar outra batalha, mas desta vez pela vida…

O corpo de Admir Nunes será transladado para São Joaquim deverá passar pela Câmara de Vereadores para uma Sessão Solene Póstuma em horário ainda a ser marcado. Já que ele foi vereador na legislatura 2017/2020 e assumiu como vereador na legislatura de 2001/2004.

Admir Nunes foi um grande homem e deixará marcas inesquecíveis no coração e na memória de amigos e familiares.