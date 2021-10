Apresentado, novo delegado-geral da Polícia Civil reforçará trabalhos de investigação criminal

Marcos Flávio Ghizoni Júnior é o novo delegado-geral de Polícia Civil de Santa Catarina. Ele foi apresentado na noite desta segunda-feira, 4, e informou que planeja reforçar os trabalhos de investigação criminal. Segundo ele, o governador Carlos Moisés deu o aval e garantiu os recursos necessários para que a atuação da Polícia Civil seja fortalecida.

“Nosso planejamento tem como prioridade reforçar a Deic (Diretoria Estadual de Investigações Criminais) com mais delegados. Esta a nossa meta neste momento na Polícia Civil. A Deic é menina dos olhos e a ordem é fortalecer esse trabalho”, projeta Ghizoni. “É uma missão que não é para mim, é para a instituição Polícia Civil”, resumiu.



“Agradeço ao delegado Akira Sato por ter assumido a Delegacia-Geral da Polícia Civil e desejo poder contar com seu trabalho e sua experiência na Polícia Civil tão logo se restabeleça”, destacou o governador Carlos Moisés da Silva, na tarde desta segunda-feira, após confirmação do novo nome.

O novo delegado-geral leva para a função uma experiência de aproximadamente 15 anos de carreira, inclusive atuando como delegado-geral adjunto de 2015 a 2018 e delegado-geral em 2018. Desde então, atuou como controlador-geral da Assembleia Legislativa.



Ghizoni havia sido convidado por Akira Sato para atuar na Corregedoria da Polícia Civil e, com a saída de Sato por razões de saúde, foi chamado pelo governador para ser delegado-geral. “Desejo êxito ao delegado Ghizoni neste importante desafio de comandar a nossa Polícia Civil”, afirmou o delegado Akira Sato.

Ghizoni é graduado em Direito pela Unisul, onde se formou em 2003, e em Ciência da Computação pela Univali, formado em 1999.

Por Renan Medeiros

Assessoria de Imprensa Secretaria Executiva de Comunicação – SECom