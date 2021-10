Polícia Militar Ambiental em Lages inicia a Operação Piracema

A Polícia Militar Ambiental em Lages iniciou nessa sexta-feira, 01, a Operação Piracema, período de defeso da pesca que se estenderá até dia 31 de janeiro de 2022. Durante este período será realizado patrulhamento e fiscalização com o objetivo de coibir a pesca predatória em nossa região.

Durante o fim de semana, as guarnições da PMA realizaram patrulhamento e fiscalização no rio Pelotas, divisa dos Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, alagado do Salto Caveiras, município de Lages e no rio Militão interior do município de Capão Alto.

Acompanhe nossas redes sociais, e fique atento aos petrechos permitidos e proibidos durante o período de defeso da pesca.

Fonte: Polícia Militar Ambiental