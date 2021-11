Novo salário das polícias de SC é aprovado

Mesmo com protesto de servidores e uma pressão intensa da oposição no plenário, o projeto do novo salário dos policiais e demais servidores da segurança pública de Santa Catarina foi aprovado. A votação ocorreu na tarde desta terça-feira (16), na Assembleia Legislativa (Alesc). O texto original do governo passou com 37 votos a favor e nenhum contrário. Mesmo assim, o placar não revela o que foi a discussão da proposta.

A oposição, capitaneada por Jessé Lopes (PSL) e Bruno Souza (Novo), tentou ainda recorrer em plenário contra a rejeição da emenda que reajustava o salário dos policiais de forma linear. Ou seja, pelo texto de Lopes, todos ganhariam R$ 2,1 mil, e não um reajuste percentual como propôs o governo. Praças dos bombeiros e da PM foram até o plenário defender essa reposição linear, assim como também protestaram do lado de fora do Palácio Barriga Verde.

Com informações NSC