Segurança de Santa Catarina é reforçada com 531 novos policiais militares

Mais 531 novos policiais militares passam a reforçar a segurança em Santa Catarina. A solenidade de formatura do curso de Formação de Soldados da Polícia Militar foi realizada na manhã desta quinta-feira, 16, em Florianópolis, com a presença do governador Carlos Moisés. Com a nova turma, o Governo do Estado atinge a marca de 1.100 novos policiais, o que representa uma renovação de 10% do efetivo da PM em dois anos.

“É um dia importante para a Segurança Pública de Santa Catarina. É nossa capacidade de formação, o compromisso da nossa gestão de complementar o efetivo e assim ofertar mais serviços e segurança aos catarinenses. Temos a convicção de que daqui saem grandes policiais, com uma excelente formação. São 531 policiais militares, homens e mulheres que estão entregando as suas vidas para servir ao próximo”, disse o governador Carlos Moisés.

Os novos policiais militares prestarão serviço inicialmente na operação veraneio, e, após, serão distribuídos por municípios, conforme definição técnica da corporação.



O comandante-geral da PM, coronel Dionei Tonet, destacou que esses novos policiais representam uma renovação dentro do plano de inclusão da corporação. “Isso é importante manter. O governador Carlos Moisés vem fazendo isso com maestria, mostrando a forma que se deve fazer o tratamento de segurança pública em Santa Catarina. Esse ato de hoje garante a nossa permanência como o melhor estado em segurança pública do Brasil.”

Pedro Rennan Cantanhede dos Santos (foto), um dos formados, celebrou muito a conquista ao lado de parentes. “Hoje foi o melhor dia da minha vida. Ver meus familiares e meus amigos dividindo esse grande momento comigo foi inesquecível. Agradeço primeiramente a Deus por ele ter permitido meu sonho se tornar realidade”, afirmou.



Elisa Souza da Silva, uma das 116 mulheres formadas, enfatizou a importância de estar concluindo o curso. “Estar me formando representa a vontade de ajudar e contribuir com os catarinenses. Me dediquei muito para atingir esse objetivo de ser policial militar. Posso afirmar que valeu o esforço e a dedicação. ”

A mesma opinião foi compartilhada pelo formando Robert Passos da Silva, primeiro colocado nas disciplinas policiais e geral do curso. “O sentimento hoje é indescritível. Foram 10 meses de curso, muitas vezes difícil, mas muito gratificante. A gente aprende a ser policial. Estaremos fazendo um trabalho para servir e defender a sociedade.

O curso

Os soldados participaram do Curso de Formação de Soldados, no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças, que passa a se chamar Escola Superior de Formação e Aperfeiçoamento de Praças, no Bairro Trindade, em Florianópolis. O curso durou 10 meses. Foram 1.675 horas compostas por estudos teóricos sobre direito penal, legislação, trânsito, ética e cidadania. Na parte prática, o treinamento compreende técnicas de policiamento ostensivo, uso de armas, defesa pessoal e participação em operações policiais.

Ainda no evento os novos soldados se formaram no Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública, ofertado pela Faculdade da Polícia Militar.

Homenagens







Durante a solenidade os formandos prestaram homenagem à memória do policial militar João Batista Figueira Ribeiro, pela sua dedicação e serviços prestados. O homenageado morreu em 1° de abril de 2020, em decorrência de um disparo de arma de fogo durante cumprimento de mandado de prisão. Também foram entregues homenagens aos alunos que se destacaram no decorrer do curso.

Participaram do ato o presidente do Colegiado Superior de Segurança Pública e Perícia Oficial, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, coronel Marcos Aurélio Barcelos, o deputado estadual, Onir Mocellin, a vice-governadora, Daniela Reinehr, p sub-comandante geral da PM, Marcelo Pontes, o c hefe do Estado Maior Geral da PMSC, Aurélio José Pelozato da Rosa, comandante da Escola Superior de Formação e Aperfeiçoamento de Praças, tenente Fred Hilton Gonçalves da Silva, entre outras autoridades, familiares e comunidade.

