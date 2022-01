Polícia Civil de Santa Catarina resgata 13 trabalhadores em situação análoga à escravidão

A Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Delegacia de Polícia da Comarca de Caçador, resgatou 13 trabalhadores, entre eles dois adolescentes (sendo uma grávida), que eram mantidos em situação análoga à escravidão em uma plantação de cebola localizada na região do aeroporto de Caçador.

Os policiais civis receberam a denúncia durante a tarde de sexta-feira, 28, e se deslocaram ao local denunciado. Ao chegarem, constataram um local insalubre, com pouca comida, com apenas um banheiro para todos os 13 trabalhadores, comprovando as condições degradantes.

Em conversa com os trabalhadores, eles eram oriundos de diferentes estados e informaram que vieram para SC trabalhar na colheita de cebola com a promessa de ganhar por produção e que teriam comida e alojamento sem custos adicionais. Porém, quando chegaram passaram a ser cobrados pela alimentação e moradia e, no final, estavam ganhando a metade do previsto.

Os policiais civis também constataram que os trabalhadores eram submetidos a uma jornada exaustiva, já que trabalhavam cerca de 11h diárias.

Diante dos fatos, os policiais civis deram voz de prisão em flagrante ao contratante, um empresário do ramo da cebola.

Todos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia e ouvidos no flagrante. Após os procedimentos legais, o preso foi encaminhado ao presídio regional de Caçador e os fatos comunicados à Justiça Federal.

