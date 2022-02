Governador entrega 109 viaturas para Polícia Militar

Para reforçar a atuação da Polícia Militar em Santa Catarina e garantir ainda mais segurança para os catarinenses, o governador Carlos Moisés participou do ato de entrega de 109 novas viaturas à corporação, na manhã desta quarta-feira, 16, em Florianópolis. Os veículos serão destinados a 45 municípios de diversas regiões do Estado. O investimento é de R$ 15,1 milhões, com recursos próprios dos catarinenses.

“É dever do estado investir em equipamentos e melhorias. Nós que somos oriundos da segurança pública sabemos da importância de um policial ter condições adequadas de trabalho. A polícia precisa se locomover e estar presente nas comunidades. Isso gera mais segurança, resposta rápida e resulta na redução nos índices de criminalidade que temos visto em Santa Catarina. Tudo isso reflete a condição do nosso pessoal da segurança que busca entregar o melhor para proteger os catarinenses”, disse o governador.

O chefe do Executivo estadual citou ainda os investimentos históricos que estão feitos na Segurança Pública catarinense, como o programa SC Mais Segura, o maior volume de investimento da história do Estado em Segurança Pública. Serão R$ 343 milhões de aporte até o final de 2022, para a compra de viaturas e equipamentos. Ressaltou que os recursos são próprios dos catarinenses, resultado de uma gestão focada em redução de custos.

“Isso é um diferencial da nossa gestão. Enquanto estamos pagando até 2035 os investimentos de R$ 300 milhões feitos em oito anos no governo anterior com financiamentos, aqui são em dois anos R$ 343 milhões com recursos próprios. Isso é a boa versação do recurso público. O dinheiro está indo para onde efetivamente deve estar, atendendo a população”, pontuou Carlos Moisés.

Das viaturas entregues, 90 foram adquiridas com recursos de R$ 12,7 milhões do programa SC Mais Segura. Elas serão destinadas para o policiamento de Rádio Patrulha. Os outros 19 carros foram comprados com investimentos de R$ 2,4 milhões da Secretaria da Educação. Serão utilizadas no Comando de Policiamento Militar Ambiental, no Programa de Educação Ambiental.

O Governo do Estado já investiu R$ 36,6 milhões na entrega de 332 viaturas para a Polícia Militar de Santa Catarina e até o final de 2022 investirá mais R$ 38,8 milhões em novos veículos, somando um total de 576.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Marcelo Pontes, destacou que as viaturas modernas e equipadas vão garantir mais comodidade e facilitar o trabalho dos policiais. “Isso permite uma maior visibilidade e amplitude na capacidade de resposta e de pronto atendimento dos policiais. O policial militar bem equipado, valorizado e respeitado se sente motivado. A atenção e o esforço do governador Carlos Moisés tem mudado a Segurança Pública de Santa Catarina. Os números comprovam, somos o Estado mais seguro do Brasil.”

Para o presidente do Colegiado Superior de Segurança Pública e Perícia Oficial, perito-geral Giovani Eduardo Adriano, a entrega das viaturas é mais uma ação que consolida o tratamento diferenciado do governador Carlos Moisés para o setor. “O SC Mais Segura reflete nos índices de criminalidade, que desde 2019 estão em queda permanente.”

Por Elisabety Borghelotti

Assessoria de Imprensa Secretaria de Estado de Comunicação – Secom