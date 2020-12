Morre um dos maiores ginetes da história

Vários ginetes gaúchos e associações ligadas ao cavalo crioulo postaram homenagens na noite deste sábado a Vílson Charlat de Souza. O bageense, ícone para muitos ginetes, faleceu em Bagé aos 86 anos. Ele foi o primeiro vencedor do Freio de Ouro na Expointer, em Esteio, em 1982

Souza venceu montando o cavalo rosilho Itaí Tupambaé em 26 de maio de 1982. Na época, a prova, disputada em Esteio, em meio à programação da Expointer. Souza foi além. Ao longo da carreira, venceu cinco Freios de Ouro, quatro Freios de Prata e dois Freios de Bronze. Além disso, em 1993, com La Frontera Tormento, foi o primeiro a vencer o Freio de Ouro com um cavalo chileno.

A parceria com Itaí Tupambaré deixou marcas registradas. Há uma estátua de ambos na entrada do Dallé Hotel, na Avenida Santa Tecla.

A parceria durou pouco tempo após a conquista do Freio do Ouro – o equino morreu em decorrência de problemas alimentares cerca de dois anos e meio após o feito. O cavalo, segundo o próprio ginete contava, deixou mais de 200 crias. O criador e proprietário era Osvaldo Pons. Entretanto, Souza guardou o “couro” de Tupambaé como recordação.

