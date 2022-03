Polícia Rodoviária celebra aniversário de criança que sonha em dia ser Policial

Na tarde desta quinta-feira (03), por ocasião do 10º aniversário do pequeno Rui Gabriel, a Polícia Militar Rodoviária de Painel possibilitou que essa celebração fosse diferente e especial, com a mobilização de alguns policiais e de sua mãe, sra. Cacielli Brito, funcionária da prefeitura de Painel.

De acordo com Cacielli, que presta serviços à 1ª Companhia, pela prefeitura de Painel, Rui Gabriel é apaixonado pela profissão policial militar, que sempre pergunta da rotina dos policiais e que seu sonho é se tornar um policial militar quando adulto.

A fim de tornar essa data inesquecível, nossos policiais se encarregaram de toda organização, com um delicioso bolo e salgadinhos, alguns presentes, inclusive uma farda infantil e uma miniatura do “Mike”, mascote da polícia militar rodoviária, que também se fez direto da capital do Estado, surpreendendo ainda mais o nosso aniversariante.

Um dia memorável, que certamente ficará marcado na memória de Rui Gabriel e que não será diferente para os policiais envolvidos, que também foram presenteados pela felicidade dele.

Desejamos ao pequeno Rui todo sucesso do mundo, saúde e sonhos realizados, e que Deus derrame bênçãos especiais sobre sua vida e família.

Fonte: 1ª Companhia de Polícia Militar Rodoviária.