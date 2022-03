Polícia Rodoviária flagra excesso de velocidade na SC-114 entre Painel-Lages

Uma das causas mais presentes nos sinistros de trânsito com vítimas graves ou fatais é o desrespeito ao limite de velocidade, ou seja, o excesso de velocidade.

Foi exatamente isso que ocorreu na manhã desta quinta-feira (03), na SC 114, KM 237, município de Lages, aonde policiais militares rodoviárias, durante a fiscalização de velocidade com radar móvel, flagraram um automóvel à 161 km/h, num local onde a velocidade máxima permitida é de 80 km/h, ou seja, simplesmente o dobro da velocidade máxima permitida.

Tal infração é descrita pelo art 218, III do Código de Trânsito Brasileiro, como gravíssima e tem como penalidade a suspensão do direito de dirigir, que poderá chegar a oito meses, conforme art 261, I, do CTB, contrasta com a inexplicável irresponsabilidade desse motorista, que além de colocar sua própria vida em perigo, expõe os demais motoristas que por ali circulam.

