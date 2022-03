Gamers apostam na importação de peças para montar computadores de alta performance

Os chamados gamers, termo adotado para identificar os adeptos de jogos eletrônicos, têm apostado na importação de peças para montar computadores de alta performance. Com uma maior oferta no mercado externo e preços mais atrativos, essa tem sido a opção mais procurada pelos consumidores que desejam montar computadores com componentes específicos para jogos pesados ou programas que necessitam de uma boa configuração.

De acordo com um estudo realizado pelo site Descontos Top, especializado em cupons de desconto, devido à alta de preços nas peças de computadores, os gamers têm recorrido a sites estrangeiros para montar seus computadores de alta performance.

Produtos como placa mãe, processador, placa de vídeo, SSD, teclado e mouse são os mais buscados pelo público especializado. Nos sites estrangeiros, esses são os itens que mais chamam a atenção dos gamers devido ao preço mais atrativo e as tecnologias que são lançadas primeiro no exterior.

Já os sites internacionais mais utilizados pelos gamers brasileiros para comprar peças e acessórios de computadores são: Shopee, Amazon, AliExpress, Banggood e Ebay. Em muitos desses sites o consumidor brasileiro encontra uma grande variedade de produtos e ainda tem a possibilidade de economizar com cupom de desconto, como é o caso do código de desconto do AliExpress, por exemplo.

Gamers tentam driblar a alta dos preços das peças de computadores

O principal motivo para que os gamers brasileiros estejam importando mais peças de computadores nos últimos anos é justamente a alta dos preços dessas peças no mercado nacional.

No primeiro trimestre de 2021, por exemplo, os preços dos PCs de mesa tiveram um crescimento de 22,1% em comparação ao primeiro trimestre de 2020. No caso dos notebooks, o aumento foi de 20,5%. Dessa forma, um computador que custava R$ 3.146 em 2020 passou a custar R$ 3.842 em 2021. Os dados citados pela IDC Brasil mostram que tanto os componentes de computadores, quanto os computadores e notebooks já prontos para uso tiveram uma alta nos preços nos últimos anos que levou muitos consumidores a procurarem por opções mais baratas no mercado externo.

Enquanto os preços subiram no mercado nacional, motivados principalmente pela alta do dólar e pela paralisação das fábricas do mundo todo durante a pandemia, o mercado externo ainda oferece preços atrativos em diversos componentes e isso chama a atenção daqueles que desejam montar um computador de alta performance.

Em uma pesquisa de preços realizada por nossa equipe, um SSD de 500GB no Brasil custa em média R$ 500,00. Nos sites estrangeiros, é possível encontrar um SSD de até 1 TB por pouco mais de R$ 500,00. Essa grande diferença nos valores é o que atrai os consumidores que desejam economizar ao montar um computador de alta performance.

Produtos como placa de vídeo, SSD e processador são os mais caros e os mais importantes para um computador de alta performance. Por isso, os gamers que procuram por economia e eficiência, acabam importando esses produtos do mercado exterior.

Risco de taxação não preocupa os gamers na importação

Embora os preços do mercado externo sejam mais atrativos, os gamers precisam considerar o risco de taxação quando os produtos chegam à alfândega. A taxa de produtos importados é de 60% do valor total da compra, incluindo o preço de todos os produtos adquiridos, do seguro e também o frete contratado. Portanto, se o consumidor pagou no total o valor de R$ 500,00 em sua compra internacional, caso ela seja taxada na alfândega, a taxa para retirada do produto é calculada em R$ 300,00.

Mesmo com o risco de ter uma compra taxada, os gamers não se preocupam em importar peças de computadores e acessórios do mercado internacional. Atualmente, muitos lojistas que atuam nesses sites estrangeiros costumam enviar os produtos de forma que não chamem a atenção ao chegarem no Brasil.

Contudo, o risco de ter uma compra tributada existe e qualquer pessoa está sujeita a essa tributação caso faça uma compra no exterior. Por isso, os consumidores que buscam essa economia ao montar seus computadores de alta performance no mercado internacional precisam estar ciente deste risco.

E em alguns casos, mesmo com a taxação os custos da importação são menores do que adquirir certos produtos no Brasil. É por isso que os gamers e consumidores em geral estão cada vez mais importando produtos em sites estrangeiros.

