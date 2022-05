Queda de Barreiras em São Joaquim e Urupema – Veja como está a situação das rodovias

Queda de Barreira na SC 120 KM 237 Curitibanos, trânsito em Meia Pista. Tivemos Ocorrência de 01 grave sinistro de trânsito durante a madrugada decorrente dessa queda de barreira.

Queda de Barreira na SC 110 KM 410 São Joaquim, trânsito em Meia pista.

Queda de pedras sobre Rodovia SC 114, Painel. Trânsito segue normal.

Na Serra do Rio do Rastro as barreiras já foram removidas. Seguimos monitorando.

Serra do Corvo Branco não há registros de quedas de Barreiras agora pela manhã, mais o tráfego naquela rodovia está bastante prejudica devido circunstâncias do local, não aconselhável utilizar aquele trecho no dia de hoje.

Todas situações relatadas estão sinalizadas e material será retirado da pista ainda hoje.

Importante relatar que esse cenário pode ser alterado a qualquer momento.

PMRv segue realizando Policiamento Rodoviário e monitorando qualquer ocorrência de deslizamento ou queda de barreira.

Queda de barreira SC 112,KM 252, entre Rio Rufino e Urupema. Trânsito interrompido. Equipes de manutenção para retirada do material já acionadas.

Com informações da Polícia Rodoviária