Árvore Gigante fica presa em ponte no interior de Bom Jardim da Serra

Na manhã desta quarta-feira (04 de maio de 2022),uma Árvore ficou presa sobre uma ponte na Localidade de Rio Capivaras em Bom Jardim da Serra-SC.

Com o alto volume das chuvas no decorrer dos dias , os Rios ganharam força na Serra Catarinense. No interior do município a aproximadamente 18km do centro da cidade , uma árvore chama a atenção por estar presa em uma das pontes que fica sobre o Rio Capivaras .



A orientação para os motoristas que forem trafegar na rodovia é procurar uma rota alternativa até que a água do Rio baixe para que possa ser obstruída a árvore e verificado os possíveis danos na estrutura da Ponte .

Por Sergio Felipe Rodrigues