Operação sexta-feira 13 efetua diversas prisões em Bom Jardim da Serra

Na manhã desta sexta-feira (13), a Polícia Civil da Santa Catarina, por intermédio da Delegacia de Polícia do Município de Bom Jardim da Serra, deflagrou a operação “Sexta-Feira 13” em combate ao tráfico de drogas. Foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão, que resultaram na prisão de cinco pessoas e na apreensão de diversas porções de cocaína e de duas armas de fogo.

A operação contou com a participação de cerca de 40 policiais de diversas regiões do Estado: Delegacia de Polícia da Comarca de São Joaquim, Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso (DPCAMI/PCSC) de São Joaquim, Divisão de Investigação Criminal (DIC/PCSC) de São Joaquim, Delegacia de Polícia do Município de Urupema, Delegacia de Polícia da Comarca de Urubici, Divisão de Investigação Criminal (DIC/PCSC) de Lages, Delegacias Regionais de Tubarão e Criciúma e da Polícia Militar de Bom Jardim da Serra.

Houve ainda a participação dos Núcleos de Operações com Cães (NOCs/PCSC) da Polícia Civil de Criciúma, Canoinha, Lages, Caçador e Central-Acadepol.