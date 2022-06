Polícia Civil alerta: Golpe do trabalhe em casa; promessa de lucro rápido é estelionato

A Polícia Civil de Santa Catarina publicou um alerta sobre um novo golpe que está acontecendo no estado. Uma pessoa entra em contato com a vítima pelas redes sociais dizendo ela pode ganhar entre R$ 500,00 e R$ 5 mil trabalhando em casa.

Conforme a Polícia, é recorrente o registros de pessoas recebendo a mensagem no celular. O golpista diz que é muito simples o trabalho e que basta fazer alumas transferências PIXs para algumas pessoas, e assim, o valor é restituído de forma integral e com 100 % de lucro.

O criminoso pede para fazer depósitos de pequenos valores e estes seriam devolvidos “com juros” e, logo em seguida, são solicitados depósitos cada vez maiores, assim, os golpistas param de responder e não restituem os valores.

Alguns catarinenses já tiveram prejuízos próximos de R$ 15 mil a R$ 30 mil, conforme registro de ocorrências da Delegacia de Xanxerê.

A Polícia Civil também alerta que outra forma semelhante são os casos de aquisição de produtos para revenda garantida, em que a vítima adquiri um produto, via PIX, mas não recebe o produto. O golpista garante que irá devolver o valor maior e a vítima ganhará comissão de 100 % do valor, sendo que as primeiras vendas são realizadas e a vítima recebe o valor com a comissão, contudo, logo em seguida, são realizadas vendas de valores maiores, os quais não são restituídos.

Conforme a polícia, o alerta é para que as pessoas que não aceitem empregos com propostas de ganhos fáceis e, principalmente, não façam qualquer pagamento com o intuito de receber valores como recompensa, bem como não façam pagamentos a título de taxas para a aquisição de empréstimos.

Em caso de dúvidas, não efetue pagamentos e procure a Delegacia ou um advogado para ser orientado, indica a Polícia Civil.