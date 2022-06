Governo do Estado entrega 101 novas viaturas para a Polícia Civil de SC

Nesta terça-feira, 07, pela manhã, em Florianópolis, o governo do Estado entregou 101 novas viaturas caracterizadas para a Polícia Civil de Santa Catarina, com investimento de R$ 15 milhões. A medida faz parte do processo de renovação da frota da Instituição, com o objetivo de melhorar as condições de trabalho dos policiais civis e, consequentemente, os serviços ao cidadão pelo Estado. Uma solenidade de entrega foi realizada na Academia da Polícia Civil (Acadepol), na Capital.

As novas viaturas são da marca Hyundai, modelo Creta, provenientes do programa SC Mais Segura do governo do Estado. Do total, 59 serão distribuídas para delegacias da área da Diretoria de Polícia do Litoral; 23 para a área da Diretoria de Polícia de Fronteira e 19 para a área da Diretoria de Polícia da Grande Florianópolis. Esta foi a primeira etapa da entrega. Ao total, foram adquiridas 213 novas viaturas, com investimentos de R$ 31,7 milhões.

O processo de substituição da frota da Polícia Civil prevê a troca das viaturas com mais de 100 mil quilômetros e mais de cinco anos.

“Avanços”

“Estamos avançando na renovação e substituição da frota da Polícia Civil de Santa Catarina. Hoje fizemos a entrega para as regiões das diretorias do Litoral, Grande Florianópolis e Fronteira. A próxima entrega faremos para a diretoria do Interior e Delegacia Geral. São viaturas que estão a altura dos serviços prestados e trarão a melhoria das condições do trabalho aos nossos policiais e à população”, destacou o delegado-geral da Polícia Civil, Marcos Flávio Ghizoni Júnior.

O delegado-geral representou no ato de entrega o governador Carlos Moisés, a quem agradeceu no discurso pelos investimentos à Polícia Civil. O vice-presidente da Assembleia Legislativa (Alesc), deputado Maurício Eskudlark, representou a presidência da Alesc e parabenizou o governo do Estado pelos recursos e os novos equipamentos destinados à Polícia Civil.

A entrega simbólica das chaves dos veículos foi feita aos diretores de Polícia de Fronteira, delegado Fernando Callfass; à diretora de Polícia da Grande Florianópolis, delegada Michele Alves Correa Rebelo e ao diretor de Polícia do Litoral, delegado Raphael Giordani.

Confira a relação dos municípios que receberão as viaturas e a quantidade:

Araquari 3

Araranguá 1

Armazém 1

Ascurra 1

Balneário Camboriu 1

Barra Velha 1

Blumenau 4

Braço do Norte 3

Canelinha 1

Capivari de Baixo 1

Criciúma 4

Ermo 1

Garopaba 1

Garuva 1

Grão Pará 1

Gravatal 1

Imaruí 1

Imbituba 1

Itajaí 1

Itapoá 1

Jaguaruna 2

Joinville 4

Laguna 1

Passo de Torres 1

Pedras Grandes 1

Penha 1

Pescaria Brava 1

Porto Belo 2

Rio Fortuna 1

Rodeio 1

Santa Rosa de Lima 1

São Francisco do Sul 2

São João do Itaperiú 1

São João do Sul 1

São Martinho 1

Tijucas 1

Timbé do Sul 1

Timbó 1

Treviso 1

Treze de Maio 1

Tubarão 2

Turvo 1

Abelardo Luz 1

Arvoredo 1

Bom Jesus do Oeste 1

Campo Erê 1

Caxambu do Sul 1

Coronel Freitas 1

Cunhataí 1

Formosa do Sul 1

Iraceminha 1

Jardinópolis 1

Lindóia do Sul 1

Nova Itaberaba 1

Palma Sola 1

Palmitos 1

Pinhalzinho1

Presidente Castelo Branco 1

Quilombo 1

Riqueza 1

São Lourenço do Oeste 3

Serra Alta 1

Xavantina 1

Angelina 1

Antônio Carlos 1

Biguaçu 1

Florianópolis 9

Palhoça 2

Rancho Queimado 1

São Bonifácio 1

São José 2

São Pedro de Alcântara 1

Total: 101

Por Diogo Vargas

Assessoria de Comunicação Polícia Civil – PC