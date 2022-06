POLÍCIA PRENDE DOIS E FRUSTRA ASSALTO A RESIDÊNCIA EM LAGES

No último domingo, durante ronda na região metropolitana de Lages, equipe da Polícia Rodoviária Federal, apoiada por guarnição da Polícia Militar, prendeu em flagrante dois homens que haviam acabado de assaltar uma residência na cidade. Com a dupla, os agentes recuperaram diversos itens, como dinheiro, joias, eletrônicos e perfumes.

A ocorrência começou após denúncia sobre um carro acidentado na via marginal da BR 282. Testemunhas afirmaram que os dois ocupantes do veículo teriam abandonado o automóvel e fugido a pé, em direção a uma avenida de grande movimento.

Os policiais realizaram buscas na região e encontraram dois indivíduos próximos ao local do acidente. Com eles, estavam dois relógios, um saco de joias e bijuterias, eletrônicos e pequena quantidade de dinheiro em espécie. No carro abandonado, os agentes localizaram mais joias, perfumes, acessórios de grife, eletrônicos e um controle remoto de portão.

Pelo telefone, a proprietária do automóvel, que estava viajando no Rio Grande do Sul, relatou para os policiais que o carro deveria estar estacionado na garagem de casa. Os PRFs foram ao endereço informado, abriram o portão com o controle remoto flagrado com a dupla, e encontraram armários revirados, cerca eletrificada danificada e grades de janela serradas.

Não restando mais dúvidas sobre o crime, os homens, de 37 e 43 anos, foram presos em flagrante e apresentados à Central de Polícia Civil de Lages.

Fonte: Polícia Rodoviária Federal