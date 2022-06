Representantes do MPSC, TCE e dos três Poderes farão doação de sangue nesta terça-feira

No Dia Mundial do Doador de Sangue, o MPSC, Judiciário, TCE, Executivo e Alesc se uniram em uma ação conjunta para reforçar, na prática, a importância de doar sangue

Doar sangue é um ato de solidariedade que pode salvar uma vida. Por isso, hoje, 14 de junho, no Dia Mundial do Doador de Sangue, o Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), o Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC), o Governo do Estado de Santa Catarina, o o Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC) e a Assembleia Legislativa de Santa Catarina (ALESC) reforçam a importância de fazer a doação em todas as épocas do ano, especialmente agora, no inverno, quando os estoques de sangue estão reduzidos em todo o Estado.

Nos primeiros cinco meses de 2022, aproximadamente 60.531 pessoas se candidataram a doação de sangue em Santa Catarina. Destas, 50.100 efetivaram a doação. Que tal você contribuir para aumentar esse número? Agende agora a sua doação pelo site do Hemosc (hemosc.org.br). Lá você pode conferir os locais de coleta em todo o Estado. Cada gota de sangue faz diferença! Doe sangue. Doe plaquetas. Doe vidas. #EuSouDoador

O Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Institucionais do MPSC, Promotor de Justiça Alexandre Estefani, estará no Hemoc, às 10h30, para fazer a coleta de sangue, junto com o presidente em exercício do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC), desembargador Altamiro de Oliveira, com o secretário de Estado da Saúde, Aldo Baptista Neto, como representante do Governo de Santa Catarina, com o deputado Ricardo Alba, 1º secretário da mesa diretora da Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc); e com presidente do Tribunal de Contas do Estado de SC, conselheiro Adircélio de Moraes Ferreira Júnior, Para estimular a doação, as instituições contarão também com uma mobilização digital no Twitter e no Instagram por meio da promoção da hashtag #EuSouDoador.

Fonte: Ação conjunta MPSC, TCE, TJSC, Governo do Estado e AlESC.