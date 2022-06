Santa Catarina é o estado com menor taxa de latrocínios do Brasil e segundo com menor índice de homicídios

Santa Catarina tem a menor taxa de latrocínios do país e é o segundo com a menor taxa de homicídios, conforme dados divulgados pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2022. O documento leva em consideração os dados completos do ano passado e mostram a segurança do Estado.

O registro de latrocínios é de 0,25% para cada 100 mil habitantes, 0,9 pontos a menos que o Paraná, segundo colocado. Em comparação com os dados do Brasil, a diferença é de -62%. Assim como já ocorre em 2022, a taxa de homicídios registrou queda: SC é o segundo com o melhor índice, taxa de 8,3%.

“É o fortalecimento da Segurança Pública, que apresenta números cada vez melhores. Nós temos as melhores polícias do Brasil. Sabemos que para viver no estado mais bonito e mais eficiente do Brasil é importante que ele continue sendo o mais seguro do país”, destaca o governador Carlos Moisés.

O Anuário também apresenta dados sobre latrocínios nas capitais, e Florianópolis lidera o índice com 0%. Furtos e roubo de veículos também tem Santa Catarina com a menor taxa em relação às outras unidades federativas.

“O nosso trabalho é dar segurança e fazer com que o cidadão se sinta segura ao circular pelas cidades. Os dados só têm a melhorar, já que o programa SC Mais Segura investiu mais de R$ 343 milhões só em 2022 e os índices já estão baixando”, reforça o presidente do Colegiado Superior de Segurança Pública, perito-geral Giovani Eduardo Adriano.

Por Jorge Jr. Assessoria de Comunicação

Colegiado Superior de Segurança Pública e Perícia Oficial – CSSPPO