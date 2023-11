Santa Catarina chega às 100 mil cirurgias eletivas realizadas em 2023

Entre as primeiras ações delineadas pelo Governo do Estado em 2023 estava a ampliação da realização de cirurgias eletivas no Estado. O resultado desse movimento está nos mais de 100 mil procedimentos realizados até este 31 de outubro, sendo o melhor resultado de todos os anos.

“São 100 mil pessoas que veem a sua vida melhorar porque agora conseguiram resolver um problema de saúde, que muitos esperavam na fila há anos. Estamos conseguindo operar pessoas que entraram na fila nesse ano pelo Mutirão de Exames e que já fizeram suas cirurgias agora em 2023 mesmo”, afirma o governador Jorginho Mello.

Em 2022, no mesmo período, que corresponde aos meses de janeiro a outubro, foram 80.612 cirurgias eletivas, já em em 2023, foram 101.565.

Nos procedimentos de emergência esse crescimento também pode ser observado chegando a 95.775 mil.

Para que fosse possível alcançar esses resultados, foram implementadas, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), diferentes políticas de acesso a serviços, como a priorização do paciente oncológico a partir da implantação da Linha de Cuidado à Atenção Integral ao Paciente Oncológico e a Política Estadual de Alta Complexidade em Ortopedia.

“Assumimos esse grande desafio, de reduzir as filas das cirurgias eletivas. Não podemos normalizar que alguém permaneça mais de seis meses aguardando por uma cirurgia, estamos nesta grande força de trabalho para não apenas reduzir a fila existente, mas também não permitir que ela se forme novamente. Devemos isso à Santa Catarina”, afirma a secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto.

Desafios

As cirurgias ortopédicas são consideradas o maior desafio da saúde devido ao alto volume de pacientes e à complexidade dos casos. Como forma de ampliar a oferta de serviços, foram habilitados 12 novos hospitais para a realização dos procedimentos. Isso permitiu uma ampliação de 32% no número de cirurgias entre 2022 e 2023. Somente neste ano, foram realizados 12.179 procedimentos ortopédicos.

Já na oncologia, a ampliação do acesso permitiu um aumento de 23% no número de cirurgias realizadas entre os meses de janeiro a outubro de 2022 e 2023, totalizando 12.468 procedimentos realizados. Mesmo nos casos em que a cirurgia não se enquadra no tratamento indicado, o Protocolo Único de Acesso ao Serviço de Oncologia tem o objetivo de garantir que todos os serviços de referência em Alta Complexidade em Oncologia ofereçam o início do tratamento em no máximo 60 dias, contados a partir da confirmação do diagnóstico.

A ampliação da oferta de serviços também ocorreu na cardiologia. Quatro novos hospitais foram habilitados para o atendimento, incluindo os Hospitais Imigrantes e Azambuja em Brusque, o Hospital São Francisco em Concórdia e o Hospital São José em Jaraguá do Sul. Neste ano, já foram realizadas 1.500 cirurgias desta especialidade em todo o estado.

:: Cirurgias eletivas realizadas por região:

Foz do Rio Itajaí: 8.244

Grande Florianópolis: 16.883

Grande Oeste: 13.399

Meio-Oeste: 9.857

Norte Nordeste: 19.709

Serra Catarinense: 2.529

Sul: 16.849

Vale do Itajaí: 14.095

Assessoria de imprensa da Secretaria de Estado da Saúde