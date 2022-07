Sargentos da PMSC concluem Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS)

Aconteceu na tarde desta sexta-feira, 15, no 6º BPM, a formatura do CAS. Em todo o estado foram capacitados e formados 124 Sargentos, sendo 11 na área do 6º BPM.

Com carga total de 160 horas, distribuídas em 11 semanas, os sargentos tiveram aulas de tópicos especiais de direito, documentos operacionais, direitos humanos, gestão de recursos humanos, gestão logística e legislação institucional. Além disso, estão aptos a galgarem promoções na carreira.

O Comando do 6º BPM deseja parabéns a todos os formados e ressalta a importância do Curso de Aperfeiçoamento para a carreira dos Sargentos.