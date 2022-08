Polícia Militar Rodoviária completa 45 anos de existência

Responsável pelo atendimento de ocorrências e fiscalização de uma malha viária estadual com 4,2 mil quilômetros, em 240 trechos rodoviários, em toda a sua história, a Polícia Militar Rodoviária tem contribuído significativamente para a melhoria da qualidade de vida dos catarinenses, por meio das atividades contínuas que quase sempre visam o bem-estar dos condutores e a proteção à vida.

A então Polícia Rodoviária Estadual (PRE) iniciou suas atividades no dia 11 de agosto de 1977, com um pelotão composto por 26 homens, todos vinculados ao 1º Grupamento da Polícia Militar, em Florianópolis, e ao 2º Grupamento, em Gaspar. Dois anos depois, a PRE foi elevada à Companhia, o que ampliou seu poder de atuação.

Em 2002, ela passou a ter sua sede própria de comando, até hoje localizada no bairro Capoeiras, em Florianópolis. E, em 2005, a Companhia foi transformada em Guarnição Especial, o que nivelou a unidade ao status de batalhão, que de fato foi ativado em 2007.

Já em 2016, foi criado o Comando de Polícia Militar Rodoviária, ampliando ainda mais a estrutura da PMRv, que passou a contar com dois batalhões, um em Florianópolis e outro em Ibicaré, no meio oeste catarinense.

Enfim, atuando em mais de 100 rodovias estaduais, os policiais militares rodoviários executam diariamente relevantes ações, todas com o propósito de prevenir e reprimir atos contrários à segurança pública. Eles proporcionam segurança aos usuários das rodovias, asseguram a livre circulação, fiscalizam veículos, cargas e passageiros, atendem e previnem acidentes, realizam barreiras policiais e trabalham com a educação no trânsito.

A PMRv conta atualmente com um efetivo de 510 policiais.

POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA

Nas rodovias estaduais, preservando a ordem e protegendo a vida!

🚨Emergência!? Ligue 📞198!