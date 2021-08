O segredo revelado: Pai e filho cantam enquanto preparam a carne em Churrascaria de São Joaquim

Acy Ribeiro Schilisting e seu filho Thalys Goulart Schilisting fizeram uma demonstração marcante de como é feita a preparação da carne na Churrascaria Schlichting, a mais tradicional de São Joaquim.

A Carne é preparada de um dia para o outro em um molho com água, sal e outras especiarias, porém, além de toda a disposição, o que faz toda a diferença é a maneira marcante com que pai e filho fazem a preparação da carne com muito carinho e dedicação, cantando a plenos pulmões enquanto a carne é combinada com as especiarias para ir até a churrasqueira, fazendo com que o churrasco se torne ainda mais atrativo e saboroso numa entonação única de pai e filho.

