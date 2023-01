Ambiental faz operação contra corte de araucária no Boava em São Joaquim

Polícia Militar Ambiental deflagra OPERAÇÃO contra corte ilegal de araucária no município de São Joaquim.

Nesta quinta-feira,05. As guarnições da Polícia Militar Ambiental, receberam uma denúncia relacionada a supressão de vegetação nativa na localidade de Boava no interior do município de São Joaquim.

No local foi constatado a supressão de araucárias e a utilização de uma serraria móvel de forma ilegal para corte e beneficiamento das madeiras provenientes do dano a vegetação nativa.

Com informações da Polícia Militar Ambiental

Durante a ação foi observado que o proprietário não possuía nenhum tipo de autorização para a atividade citada. Desta forma foi apreendido: 01 (uma) serraria móvel, 4,11m³ toras de araucárias, 18,56m³ tábuas de araucárias, 5,24m³ Pau quadrado de araucárias, 0,5m³ Mata junta de araucárias.

Diante dos fatos, será dado prosseguimento no processo administrativo e criminal, onde o responsável será responsabilizado e será tomado todas as medidas cabíveis que o caso requer.