Prefeito de Lages é preso em operação de Combate ao Crime Organizado

Além do Prefeito de Lages Antônio Ceron, mais dois secretários de Lages foram conduzidos pelo Gaeco na manhã desta quinta (02).

GAECO e GEAC deflagram 2ª fase da Operação Mensageiro

Estão cumprindo quatro mandados de prisões preventivas e 14 mandados de busca e apreensão no Sul e na Serra catarinenses. A Operação Mensageiro apura suspeita de fraude em licitação, corrupção ativa e passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro no setor de coleta e destinação de lixo em diversas regiões de Santa Catarina.

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) e o Grupo Especial Anticorrupção (GEAC) do Ministério Público de Santa Catarina estão cumprindo quatro mandados de prisões preventivas e 14 mandados de busca e apreensão. As prisões e apreensões, na manhã desta quinta-feira, 02/02, fazem parte da 2ª fase da Operação Mensageiro.

A investigação está em curso há pouco mais de um ano pela Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos do MPSC, que atua, em conjunto com o GAECO e o GEAC, nas apurações de crimes funcionais de prefeitos.

As novas ordens judiciais expedidas pelo TJSC estão sendo cumpridas em municípios do Sul e da Serra catarinenses e foram expedidas depois da análise dos depoimentos das testemunhas, dos investigados e das provas coletadas na primeira fase, que ocorreu em 6 de dezembro do ano passado.

A investigação ainda corre em segredo de justiça, por determinação legal, mas, assim que houver a publicidade dos autos, novas informações poderão ser divulgadas.

GAECO E GEAC

O GAECO é uma força-tarefa coordenada pelo MPSC e composta por integrantes da Polícias Militar, Civil e Rodoviária Federal a Secretaria Estadual da Fazenda, Corpo de Bombeiros Militar, Secretaria de Estado de Administração Prisional e Socioeducativa.

O GEAC é um grupo de membros do Ministério Público de Santa Catarina que atua em investigações e ação judiciais de combate à corrupção, cujos fatos revelem maior gravidade ou complexidade.