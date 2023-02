Pacientes são removidos de hospital durante incêndio em Porto Alegre

Dezenas de pacientes foram retirados de dentro do Hospital Conceição, em Porto Alegre (RS), após um princípio de incêndio no primeiro andar da unidade. O fogo começou por volta das 10h de quinta-feira (2), em um painel elétrico, sendo rapidamente combatido e sem feridos.

O centro médico atende pessoas da capital gaúcha e de todo o estado. Grande parte dos pacientes removidos estavam na emergência e foram encaminhados para outros hospitais, em uma grande força-tarefa.

A ala emergencial está fechada e o hospital anexo, que atende crianças, também está com o atendimento suspenso. Pacientes na UTI infantil também foram transferidos.

Apesar de rapidamente controlado, o incêndio iniciado no primeiro andar gerou uma nuvem preta de fumaça densa, se espalhando para o segundo pavimento. Bombeiros do próprio hospital combateram as chamas e equipes de batalhões próximos foram deslocadas para o trabalho de rescaldo.

Os atendimentos serão retomados e normalizados após a limpeza dos dutos de ar-condicionado do hospital, bastante atingidos pela fumaça das chamas.