Quase 10 quilos de pedras preciosas sem procedência são localizadas na BR-470 em Santa Catarina

Depois de receber uma denúncia anônima, os agentes abordaram o veículo, um Fiat/Fastback placas de Concórdia, no pátio de um posto de combustíveis às margens da rodovia. Dentro do porta-malas, havia duas bolsas onde foram encontradas pedras de cor esverdeada, algumas já lapidadas e outras ainda em estado bruto.

No local, dois casais ocupavam o automóvel. O motorista afirmou que adquiriu as gemas através de sites na internet e que as usaria para comprar veículos na região do Alto Vale do Itajaí. Segundo ele, o valor da mercadoria seria de aproximadamente R$ 300 mil.

Os minerais e os quatro envolvidos foram levados à Polícia Federal (PF) em Itajaí. O delegado federal vai enviar o material à Agência Nacional de Mineração (ANM), para verificar a autenticidade e a possível procedência das pedras.

Os dois casais foram liberados pelo delegado mas podem responder pelo crime de usurpação de patrimônio da União. Segundo a lei 8.176/91, o transporte e a comercialização de matéria-prima pertencente à União, sem autorização legal, constitui crime contra a ordem econômica.