Operação investiga adolescentes que espalhavam informações falsas sobre ataques a escolas em SC

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática da DEIC, em conjunto com a DPDM e DRDDI, deflagraram nesta quinta-feira (20) a operação DEIC, presente!

A ação tem o objetivo de manter a segurança de estudantes, bem como identificar e responsabilizar adolescentes e maiores de idade que, através de perfis em redes sociais, disseminam informações falsas sobre atentados e ataques em escolas de Santa Catarina.

“A Polícia Civil monitora com inteligência policial, através da Diretoria de Inteligência, com um braço executivo que é a Diretoria Estadual de Investigações Criminais, atuando e prendendo, um grande número de pessoas. Estamos identificando possíveis ameaças, que não existem na questão de articulação para realização dos atos do dia 20”, explica o delegado-geral Ulisses Gabriel.

Nesta manhã, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão, além de quatro internações provisórias de adolescentes e duas prisões preventivas nas cidades de Florianópolis, São José, Biguaçu, Brusque, Blumenau, Capinzal e Campo Erê.

A operação contou com apoio demais delegacias da DEIC, além das DPCAMI’s de Blumenau e Brusque, DICs de São Lourenço do Oeste e de Joaçaba e as Delegacias de Capinzal e de Campo Erê.