Mulher mata o marido ao descobrir estupro contra a filha em Santa Catarina

Uma mulher, de 41 anos, matou o marido por asfixia logo após descobrir que ele havia estuprado a filha em Biguaçu, na região metropolitana de Florianópolis. Ela confessou o crime à Polícia Civil, que informou, nesta terça-feira (16), ter aberto um inquérito para investigar o caso. As informações são do portal g1.

O caso ocorreu por volta das 22h, no último sábado (13), no bairro Areias de Cima. A mãe da vítima do estupro se entregou na Central de Plantão Policial de Tubarão, no Sul catarinense. Ela foi liberada após o depoimento.

Ainda não há detalhes sobre as circunstâncias do crime. A Polícia Civil não informou se o homem, de 53 anos, era pai da menina, nem se os abusos já haviam ocorrido em outras ocasiões.

Investigações apontam que a vítima de estrupo é menor de idade. Para preservar sua imagem, ela não teve a idade divulgada.

Conforme a PM, o homem tinha passagens pela polícia por violência doméstica, desacato, desobediência, perturbação e resistência.