Câmara de Vereadores aprova por unanimidade repasse para a 7ª Vindima de Altitude

A Câmara de Vereadores de São Joaquim aprovou por unanimidade os repasse de recursos para a realização da 7ª Vindima de Altitude que ocorre entre os dias 29 de fevereiro a 29 de março de 2020. Um evento que irá movimentar o fluxo turístico da cidade e impulsionar ainda mais a economia joaquinense.

A votação foi efetuada na última sessão do dia 17 e contou ainda com uma sessão extraordinária para aprovar o Projeto de Lei de número 0001/2020 – Que autoriza o Município de São Joaquim a celebrar termo de fomento nos termos da lei nº 13.019/13 com a “Vinhos de Altitude Produtores e Associados” para a realização da 7ª vindima no valor de 80 mil reais.

Para o Vereador Joaquim Costa Borges, não resta nenhuma dúvida que a Vindima é de suma importância para o desenvolvimento do turismo:

“Com relação ao projeto que foi votado sobre os recursos da vindima, ainda que discutível o valor repassado (80.000,00) frente a outras necessidades do município, porém se o executivo mandou o projeto significa que existe recursos e espero os demais eventos do município tenham igual tratamento. Quanto a grandiosidade do evento da vindima, não resta nenhuma dúvida que é de suma importância para o desenvolvimento do turismo com reflexos no comércio do município.” Respondeu o vereador

O Vereador Dalton Nunes também apontou a importância que o evento da Vindida agrega para São Joaquim:

Um cidade que pensa, que sonha e que respira com dias melhores na questão do turismo, do desenvolvimento turístico não poderia ter uma outra abordagem a não ser a aprovação de um projeto de lei dessa magnitude. Tem que parabenizar os organizadores da 7ª Vindima de Altitude, parabenizar o Prefeito pela iniciativa e a todos os vereadores que entenderam a necessidade de um projeto dessa envergadura que eu acredito que é fundamental para o desenvolvimento do turismo. O vinho tem agregado e muito para a cultura de nossa cidade, trazendo investidores de longos anos e também um público que tem um alto potencial financeiro de gastos em hotéis, restaurantes, postos de gasolina, souvenirs, artesanato, produtos e comércio local. A comunidade joaquinense só tem a ganhar com a Vidima de Altitude.” Destacou o Vereador Dalton Nunes